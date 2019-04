TV: Galna matchen - Barcelona räddade en poäng efter att ha tappat allt

Ernesto Valverde valde att vila Leo Messi från startelvan då laget på tisdagskvällen ställdes mot Villarreal på bortaplan. Länge såg det ut som att katalanerna skulle lösa tre planenliga poäng ändå.

Redan efter drygt tio minuters spel hittade Malcom fram till sin landsman Philippe Coutinho som i sin tur hittade nätet från nära håll. Samme Malcom satte sedan själv 2-0 genom att med pannan styra in bollen i nät.

Men därefter rasade gästerna ihop.

Samuel Chukwueze reducerade första vilket gjorde att Villarreal hade häng inför den andra halvleken. Väl där kvitterade sedan Karl Toko Ekambi innan Vicente Iborra bara kvarten senare rann igenom och fullbordade vändningen. Målet kom bara minuten efter att Valverde bytt in Messi för att försöka ta tillbaka kommandot.

Som om inte det vore nog för Barcelonas del kom även 4-2 genom Carlos Bacca med tio minuter kvar att spela.

Leo Messi skapade liv i matchen genom att skruva in en urläcker frispark i matchens 90:e minut – och vid det läget var Villarreal dessutom en man kort sedan Alvaro Gonzalez visats ut. Och med bara två sekunder kvar att spela av övertiden kom även kvitteringen från Barcelona genom Luis Suarez.

En fullständigt galen match som slutade med delad pott, 4-4.

Härnäst väntar seriefinal för Barcelona mot Atletico Madrid i ligaspelet.

