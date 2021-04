TV: Guidetti bröt lång måltorka - första fullträffen på flera månader

John Guidetti, 29, har inte fått särskilt mycket speltid med Alavés under den här säsongen och när han väl har fått spela har det främst rört sig om inhopp. Under lördagen fick han hoppa in mot Valencia på bortaplan och då blev det succé.

ANNONS

Guidetti, som hoppade in i den 72:a minuten, höll sig i den 84:e minuten framme på rätt plats i straffområdet efter en frispark och satte bollen i mål till 1-0.

Guidetti fick därmed fira sitt första ligamål den här säsongen och tredje mål totalt (med Copa del Rey medräknat) på sju matcher i La Liga och nio matcher totalt i Spanien. Målet var även Guidettis första sedan i mitten av december i fjol, då han gjorde två mål i cupen.

Lite senare kvitterade dock Valencia till 1-1 på Mestalla och därmed fick Guidetti inte bli hjälte den här kvällen. 1-1 blev också matchens slutresultat.

Guidettis Alavés är placerat på 16:e-plats i ligan med två poäng ner till Real Valladolid på nedflyttningsplats i La Liga. Alavés har fem matcher kvar att spela av säsongen.