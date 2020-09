TV: Guidetti inbytt när Alavés föll - trots jättetavla från Villarreal

John Guidettis Alavés gästade under onsdagen Villarreal i La Liga. Svensken fick inleda på bänken och fick under första halvlek se två mål från hemmalaget och ett från gästerna under den första halvleken.

Det mest anmärkningsvärda målet? Alavés kvittering till 1-1. Deyverson slog en långboll från egen planhalva som Villarreals målvakt Sergio Asenjo sprang ut mot – en boll Villarreal-keepern missbedömde totalt. Bollen flög över Asenjo och friställde Édgar Méndez som kunde rulla in kvitteringen.

- Ett av de värsta misstagen han gjort, säger kommentatorn om Asenjo.

Villarreal gjorde dock 2-1 innan paus och fastställde sedan slutresultatet till 3-1 20 minuter in på den andra halvleken.

John Guidetti? Han blev inbytt strax innan Villarreals 3-1-mål, men varken svensken eller övriga i Alavés kunde mäta sig med Villarreal den här dagen.

Det här var andra matchen Guidetti fick speltid den här säsongen, den svenske anfallaren fick tre minuter på planen i 2-1-förlusten mot Granada för två omgångar sedan.

Alavés har fått en tung start på säsongen och har en oavgjord och tre förluster på de fyra inledande omgångarna.