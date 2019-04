TV: Guidetti målskytt - men utbytt skadad

John Guidetti har under den här säsongen haft svårt att få kontinuerligt med speltid i Deportivo Alavés i La Liga. Anfallaren har mestadels fått speltid genom inhopp, men fick i kväll, efter två raka ligamatcher utan speltid, chansen från start i hemmamötet med Real Valladolid i La Liga. Då blev det succé direkt.

Svensken gav efter fyra minuter Alavés ledningen i matchen. Guidetti tog vara på en målvaktstavla, då Valladolid-målvakten Yoel Rodriguez tog god tid på sig med att sparka ut bollen från straffområdet och fick se Guidetti täcka undan rensningen in i mål till 1-0. Guidetti stod därmed för sitt andra mål den här säsongen och firade med att hålla ett finger för vardera öra.

Lite senare i första halvlek utökade även Alavés, genom Jony, till 2-0, men strax före halvtid reducerade bortalaget. Guidetti kunde i andra halvlek inte fullfölja matchen efter en ful stämpling på högerfoten och linkade i den 74:e minuten av planen skadad.

Alavés tappade därefter in ytterligare ett mål från straffpunkten och matchen slutade 2-2. Tolv minuter efter målet, i den 88:e minuten, blev svensken lite oväntat varnad, från bänken, och såg oförstående ut när domaren visade upp ett gult kort. Möjligen stod Guidetti för ett regelbrott från avbytarbänken.

Alavés är placerat på åttondeplats i den spanska högstaligan.

A crazy moment from the Real Valladolid keeper, as he crashes a clearance off the chasing @superguidetti . Floodgates have opened early! Watch it all, live on Strive: https://t.co/uoTcQuail6 #AlavesRealValladolid #LiveOnStrive pic.twitter.com/xgOfqs0l8g

There just is no luck for John Guidetti is there? 🤦‍♂️



Finally gets to start and scores... but forced to leave the pitch injured after this tackle 😳



and Valladolid making it 2-2 in the next move...



See #AlavesValladolid #LiveOnStrive pic.twitter.com/9qSAHznxhs