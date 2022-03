TV: "Henke" hoppas på nya trion i El Clasico - men håller ändå Madrid som favoriter

Henrik Larsson lämnade Barcelona en vecka efter att Ronald Koeman fick sparken som huvudtränare. I en intervju med Fotbollskanalen berättar Larsson om tiden under Koeman och om den turbulenta tiden när de båda lämnade.

Men hjärtat finns ändå någonstans kvar i den katalanska storklubben. För Fotbollskanalen berättar Larsson om vad han tror om Barças framtid, om Xavis förutsättningar i Barcelona och om vad El Clasico betyder för spelarna - och samhället.

När helsingborgaren lämnade sin roll som assisterande tränare för Barcelona 2021, togs klubb-ikonen Xavi in som ny tränare. Efter fyra månader i rodret ligger laget nu på tredje plats i La Liga. Larsson menar att den nye tränaren har lite bättre förutsättningar att lyfta laget än vad han och Koeman hade.

- I början hade ju han (Xavi) det också lite svårt, då kan man ju kanske titta på att det har blivit lite bättre när (Ferran) Torres, (Adama) Traoré och (Pierre-Emerick) Aubameyang har kommit in. Där du har lite speed, säger Larsson till Fotbollskanalen.

Vidare nämner han att även Ousmane Dembélé har kommit tillbaka i spel, Luuk de Jong och Memphis Depay gör sitt och Dani Alves är en erfaren ytterback.

- Det är lite andra förutsättningar än vad vi hade. Men jag är glad för Xavi, en bra kille, bra människa och en bra tränare så jag hoppas att det kommer gå bra för honom och att han får ordning på detta. För Barcelona ska vara där uppe, säger Larsson.

På söndagskvällen spelas derbyt som alla Barcelona- och Real Madrid-fans väntar på, nämligen El Clasico. Ett möte som är mer än bara ett derby, och som "Henke" själv fått uppleva som spelare.

Hur skulle du beskriva vad El Clasico representerar där nere?

- Ja det är ju Katalonien mot Madrid egentligen. Så stort är det, så politiskt laddat är det. Så det är ett väldigt stort derby. Men ja det är ju svårt att greppa det litegrann eftersom jag kom från ett annat derby (Celtic - Rangers, reds. anm) när jag kom och skulle spela mitt första. Man blir ju varse om att det betyder otroligt mycket för alla som är involverade i Barcelona. Att vinna och vara bättre än just Madrid. Men det är ju stormatch, det är ju litegrann de två stora lagen i Spanien och det är ju de matcherna du vill vinna som spelare. De är din största konkurrent.

Ser du Barcelona ro på Real Madrid på Bernabéu?

- Det finns ju alltid en liten chans, och med de här tre spelarna som jag nämnde innan (Aubameyang, Torres och Traoré) som de har fått in i laget, in i truppen ger det ju större möjligheter. Sen hur han väljer att starta, om han väljer att starta med de tre eller om han (Xavi) slänger in Dembélé där om han är skadefri det vet jag inte. Men mittfältet i Barcelona är bra, forwardsbesättningen är bra. Backlinjen är helt ok.

- Det finns alltid en möjlighet, men jag håller ändå Madrid som favoriter i derbyt.

El Clasico kan du streama på C More klockan 21:00 på söndag.