TV: Isak: "Jag kom hit för att ta nästa steg"

När Alexander Isak i kväll äntrar planen för Real Sociedads mötet med Athletic Bilbao så gör han de med fyra mållösa matcher i ryggen. Men trots den lite vikande målformen har den svenske landslagsanfallaren gjort en kanonsäsong för sitt klubblag och på 24 matcher har han noterats för tolv mål. Det ger honom en sjätteplats i skytteligan och han är lagets bäste målskytt.

I en intervju med ”La Liga World” berättar Isak att han själv tycker att han kan prestera bättre.

- Jag kan göra det bättre, så klart. Jag har haft jobbiga och bättre tider men jag strävar alltid efter mer. Jag vill alltid göra mer, jag är inte nöjd, säger Isak.

Han trivs väldigt bra i sin nuvarande miljö.

- Jag är väldigt lycklig i det här laget och i den här staden. Det är en vacker plats och jag trivs med att spela fotboll här, säger han och fortsätter.

- Jag kom hit för att ta nästa steg i min karriär och för att fortsätta utvecklas och bli en bättre spelare.

Efter 28 spelade omgångar är Real Sociedad sjua i tabellen, men med en match mindre än toppkonkurrenterna och hoppet om en plats till Europaspel lever.

