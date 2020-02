TV: Isak om framtiden - och omtalade klausulen

Det var den 6 februari som Alexander Isak slog igenom inför den stora publiken i Spanien. Med två klassmål mot Real Madrid hjälpte han Real Sociedad att vinna cupmatchen mot med 4-3. Hur Isaks lagkamrater reagerade på succén? Med glädje, sång och kramar.

- Jag brukar alltid gå runt i omklädningsrummet efter matcherna och hälsa på alla. Sedan var jag inte riktigt beredd att folk skulle börja sjunga. Det var fina bilder, säger Isak till Fotbollskanalen.

Efter succén mot Real Madrid, och de övriga tolv målen Isak svarat för den här säsongen, har det funnits en ryktesflora kring honom. Det har cirkulerat uppgifter om att Barcelona följt Isaks framfart och att Manchester United scoutat honom. Vidare har det även kommit nya uppgifter vad gäller Dortmunds återköpsklausul, som gäller först 2021, samt utköpsklausulen som finns i kontraktet. Hur Isak själv ser på den senaste tidens skriverier? Han tar det med ro.

- Det är väl mer snack ute i media än vad det är på riktigt. Jag har absolut inte några tankar på någonting som rör sig om en flytt eller klausuler. Jag trivs här och har mitt fokus här.

