TV: Isaks Sociedad upp i serieledning - Portu hjälte med dubbla mål

Foto: C More

Alexander Isak blev inbytt när hans Real Sociedad besegrade Granada med 2-1. Portu avgjorde toppmötet med dubbla mål. - Det är ett styrkebesked, säger Isak till C More.

Två av La Ligas succélag inledningsvis möttes under söndagskvällen, Granada och Real Sociedad. Båda lagen hade chansen på serieledning inför matchen.

Det var gästande Real Sociedad, där Alexander Isak började på bänken och Martin Ödegaard saknades på grund av skada, som skulle ta ledningen efter 20 minuters spel. Mikel Oyarzabal spelade fram till Portu som avslutade hårt, via målvakten och in i mål. Hemmalaget hade dock med sig 1-1 in i pausvilan efter att Alvaro Vadillo kvitterat i den 36:e minuten.

Alexander Isak löste av Willian José i den 66:e minuten, men gjorde inget större väsen av sig under matchens sista halvtimme. Istället var det en annan inhoppare, Adnan Januzaj, som efter fem minuter på planen skulle slå en friställande passning till Portu som via målvaktens ben tryckte in det avgörande 2-1-målet.

Efter matchen var Alexander Isak nöjd med sin insats.

- Jag hade några aktioner som kändes bra. Det kändes som att jag kunde bidra med energi. Vi fick igång anfallsspelet och kunde sedan göra ledningsmålet, säger svensken.

Real Sociedads tre poäng betyder att laget går upp jämte Barcelona och Real Madrid i serietoppen, dock med sämre målskillnad och en match mer spelad.

- Det känns jätteskönt att ligga delad etta. Vi har en viktig match nu nästa vecka (mot Leganés hemma. reds. anm) så vi får sikta på att ta tre poäng så att vi kan gå in i landslagsuppehållet med en bra känsla, säger Isak.

Granada är nu sexa i den ytterst jämna La Liga.