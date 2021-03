TV: JUST NU: Atlético kvitterar - vilda protester från Bilbao

Atlético Madrid kommer från ett snöpligt derbykryss (1-1) mot Real Madrid, där Karim Benzema förstörde Atléticos chans att rycka ytterligare i tabelltoppen. På onsdagskvällen ställdes de mot Athletic Bilbao, som inte förlorat i ligan sedan den 31 januari mot Barcelona.

Drygt 20 minuter in i matchen spräcktes målnollan. Och det var Bilbao som gjorde det när Inaki Williams hittade Iker Muniain snett-inåt-bakåt. Från straffpunkten fick yttern en felträff - som ställde målvakten och gick in.

- Det är en halvdan träff och det ser ut som att han slår den via eget stödjeben, säger C More-kommentatorn Adam Pinthorp.

ANNONS

Ledningen såg länge ut att hålla sig till halvlek. Den annonserade övertiden hade passerat och alla väntade på att domaren skulle blåsa för paus. Då höll sig Marcos Llorente framme och nickade in kvitteringen. Bilbao-spelarna protesterade vilt - men förgäves. 1-1.

Han tillade senare:

- Det är en sån där klassisk division sex-träff.

Matchen pågår.

Startelvor

Atlético Madrid: Oblak - Trippier, Felipe, Savic, Hermoso - Carrasco, Koke, Llorente, Lemar - Felix, Suarez.

Athletic Bilbao: Simon - De Marcos, Yeray, Nunez, Berchiche - Berenguer, Lopez, Vesga, Muniain - Williams, Garcia.

Matchen går att se på C More Fotboll eller streama via på Cmore.se.