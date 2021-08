TV: JUST NU: Bale gör 1-0 för Real Madrid

Real Madrid reste under söndagkvällen till Valencia för bortamöte med Levante i La Liga. I ligapremiären förra helgen besegrade "Los Blancos" John Guidettis Alavés med 4-1 och därmed fortsätta på segerspåret. Levante, i sin tur, kryssade mot Cadiz i premiären och jagade sin första seger för säsongen.

När startelvorna släpptes inför avspark stod det klart att Carlo Ancelotti ställde upp med en startk elva. Längst fram startade bland annat Gareth Bale, Karim Benzema och Eden Hazard.

Den förstnämde skulle sedan slå till direkt. David Alaba hittade Karim Benzema i djupled på vänsterkanten, varav fransmannen avancerade in i Levantes straffområde och hittade in till Bale vid straffpunkten. Walesaren sköt på ett och bollen letade sig in i nätmaskorna till 1-0 Real.

Startelvor:

Levante: Aitor - Miramon, Rober, Clerc, Vezo - Campaña, Melero, Radoja - de Frutos, Roger, Morales.

Real Madrid: Courtois - Vazquez, Nacho, Militão, Alaba - Valverde, Casemiro, Isco - Bale, Benzema, Hazard.