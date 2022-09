TV: Barcelona vann stort - efter över 30 minuter långt avbrott

Barcelona bortaspelade under lördagskvällen mot Cadiz i La Liga. Efter en mållös första halvlek slog Frenkie de Jong och Robert Lewandowski till med varsitt mål i andra halvlek till 2-0-ledning på Estadio Nuevo Mirandilla.

Men efter runt 81 minuter pausades matchen, och Cadiz-målvakten Jeremías Ledesma syntes springa med någon form av väska, som han slängde upp på läktaren. Enligt den spanska tidningen Marca höll spelaren i en hjärtstartare. Barcelona-backen Ronald Araújo syntes i sin tur sitta och be i gräset innan spelarna gick av planen efter runt 20 minuter.

Barcelona gav därefter besked om att det röde sig om en medicinsk nödsituation på läktarplats, och efter över 30 minuters avbrott gav Cadiz besked om att matchen kommer att återupptas klockan 21.05 under lördagskvällen.

- Han (supportern som drabbades på läktaren) har fått tillbaka sin puls och de har tagit med honom i en ambulans, sa Cadiz-presidenten Manuel Vizcaino enligt El Partidazo de COPE.

När matchen väl drog igång igen punkterade Ansu Fati och Ousmane Dembele tillställningen till 4-0. Barcelona toppar därmed nu tabellen, men med en match mer spelad än tvåan och rivalen Real Madrid i La Liga.

Barcelona ställs härnäst mot Bayern München borta på tisdag i Champions League.

Startelvor:

Cadiz: Ledesma - Zaldua, Hernandez, Mbaye, Espino - Fernandez Huertas, Fede - Alejo, Sobrino, Ocampo - Perez.

Barcelona: ter Stegen - Bellerin, Araujo, Piqué, Balde - de Jong, Busquets, Gavi - Raphinha, Depay, Torres.

