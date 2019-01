TV: JUST NU: Benzema tvåmålsskytt - utökar mot Espanyol

Real Madrid ställdes i kväll mot Espanyol på bortaplan i Barcelona i La Liga. Den spanska giganten fick en pangstart på matchen och tog redan i den fjärde minuten ledningen sedan Karim Benzema förvaltade en retur till 1-0.

Real Madrid fortsatte därefter att trycka på för ytterligare ett mål och i den 15:e minuten fick laget fira igen. Luka Modric satte in ett precist inlägg i straffområdet till Sergio Ramos som slungade i väg en kraftfull nick till 2-0.

Espanyol var i sin tur inte ofarligt och reducerade i mitten av första halvlek till 2-1 genom Leo Baptistao, men tappade lite senare in ett mål till av Benzema som blev tvåmålsskytt.

Startelvor:

Espanyol: D. Lopez - J. Lopez, L. Lopez, Hermoso, Vila - Darder, Roca, Lopez - Baptistao, Iglesias, Garcia.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon - Modric, Casemiro, Kroos - Vazquez, Benzema, Vinicius Junior.

