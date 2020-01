TV: JUST NU: Casemiro tvåmålsskytt - ger Real ledningen

Real Madrid tog i förra veckan hem spanska supercupen genom seger mot Atlético Madrid i finalen efter straffläggning. När storklubben under lördagen var tillbaka i seriespelet väntade ett nytt tufft möte med Sevilla på Santiago Bernabeu.

Real Madrid förde visserligen spelet, men det var Sevilla som i mitten av första halvlek hade en boll i nät. Luuk De Jong nickade bollen i mål efter hörna, men målet blev bortdömt efter VAR-granskning. Eder Militao, som markerade De Jong, föll nämligen innan målet i straffområdet efter en duell med Sevillas Nemanja Gudelj och därmed fick Real frispark. Det innebar också att den första halvan av matchen slutade mållös.

Andra halvan av matchen var därmed desto mer händelserik. Casemiro blev först vackert framspelad av Luka Jovic i straffområdet med en klackpassning och var därefter kylig med en chipp till 1-0. Sedan fick De Jong "revansch" med ett välplacerat avslut till 1-1 och sedan slog Casemiro till igen med ett nickmål till 2-1.

Startelvor:

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Militao, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modric - Vazquez, Jovic, Rodrygo.

Sevilla: Vaclik - Navas, Koundé, Carlos, Reguilón - Fernando, Gudelj, Banega - Munir, De Jong, Vazquez.

Matchen mellan Real Madrid och Sevilla visas på C More Fotboll och streamat på cmore.se, med start 15.55 under lördagen.