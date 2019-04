TV: JUST NU: Guidetti målskytt - ger Alavés ledningen

John Guidetti har under den här säsongen haft svårt att få kontinuerligt med speltid i Deportivo Alavés i La Liga. Anfallaren har mestadels fått speltid genom inhopp, men fick i kväll, efter två raka ligamatcher utan speltid, chansen från start i hemmamötet med Real Valladolid i La Liga. Då blev det succé direkt.

Svensken gav efter fyra minuter Alavés ledningen i matchen. Guidetti tog vara på en målvaktstavla, då Valladolid-målvakten Yoel Rodriguez tog god tid på sig med att sparka ut bollen från straffområdet, men väntade för länge och fick se Guidetti täcka undan rensningen och in i mål till 1-0. Det var svenskens andra ligamål för säsongen.

Lite senare i första halvlek utökade även Alavés, genom Jony, till 2-0.

Matchen pågår.

