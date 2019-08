TV: JUST NU: Isak snuvad på första målet La Liga-målet

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More

Under fredagskvällen gästar Real Sociedad Athletic Bilbao - då inleder Alexander Isak på bänken för tredje matchen i rad.

Tio minuter in i andra halvlek, när Real Sociedad låg under med 2-0, byttes Isak in. Detta då han avlöste anfallskollegan Willian José.

Några minuter efter att Isak bytts in höll han sig framme på en fast situation där han nickade in bollen i nät. Målet dömdes dock bort för offside efter en VAR-granskning, vilket innebär att Isak fortfarande inte nätat för Real Sociedad i La Liga.

Lagens startelvor:

Athletic Bilbao: Simón – Capa, Yerray, Martínez, Yuri, López, García, Córdoba, García, Muniain, Williams

Real Sociedad: Moyá – Zaldua, LLorente, Illarra, Zubeldia, Merino, Willian, Oyarzabal, Januzaj, Aihen, Ødegaard

Du ser fredagens möte mellan lagen på Sportkanalen och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 22:00.