TV: JUST NU: Messi nätar efter kaos - tangerar Peles rekord

Barcelona tar under lördagen emot Valencia i La Liga. Barcelona har i höst hackat i ligaspelet och jagar därmed nu tre poäng för att närma sig toppen i tabellen.

Matchen inleddes egentligen utan riktiga farligheter, men efter en halvtimmes spel fick Valencia en hörna och kunde sätta dit 1-0. Mouctar Diakhaby visade på fint häng och från nära håll nickade han dit ledningsmålet.

- Det är sällan man ser en spelare vara så här ren på en hörna, kommenterade C Mores Christopher Kviborg.

- Griezmann hänger inte med, fyllde expert Marcelo Fernandez i.

Valencia hade sedan ytterligare chanser att göra mål, men utan att lyckas. Och i stället för 2-0 till bortalaget kunde Barcelona kvittera.

Laget tilldömdes straff, men Messis avslut från elvameterspunkten räddades av målvakten. Argentinaren fick dock revansch då han efter en rörig situation kunde nicka in 1-1 för Barcelona.

- En otrolig situation, kommenterade Christopher Kviborg.

Messis mål innebär också att han nu gjort 643 mål i Barcelona-tröjan, tangerat rekord för antal mål i ett klubblag med ikonen Pele som gjort lika många för brasilianska Santos.

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Dest, Araújo, Mingueza, Alba - Pedri, Busquets, Coutinho - Messi, Braithwaite, Griezmann.

Valencia: Doménech - Wass, Paulista, Diakhaby, Gayà - Musah, Soler, Racic, Tjerysjev - Guedes, Gomez.

Matchen börjar klockan 16.15 och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.

