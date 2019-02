TV: JUST NU: Messi straffar Valladolid - ger Barcelona ledningen

Barcelona tog i kväll emot Real Valladolid hemma på Camp Nou i La Liga. Senast lagen drabbade samman var i säsongens andra ligamatch, en målsnål historia som slutade med 1-0-seger för Barcelona - och även den här gången visade det sig till en början vara målsnålt.

Barcelona-stjärnan Lionel Messi gav först i den 43:e minuten hemmalaget ledningen från straffpunkten till 1-0. Det var hans 22:a ligamål den här säsongen.

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Piqué, Vermaelen, Alba - Busquets, Vidal, Alena - Messi, Boateng, Dembele.

Real Valladolid: Masip - Olivas, Fernandez, Calero - Regal, Anuar, Herrero, Martinez - Verde - Guardiola, Ünal.

Lionel Messi has scored 30+ goals in each of his last 11 seasons for @FCBarcelona in all competitions! 🐐



Watch the second half live now on Strive https://t.co/uoTcQurTcE #LiveOnStrive #BarçaRealValladolid pic.twitter.com/G2YKoVHI9A