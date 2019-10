TV: JUST NU: Messi utökar för Barcelona med läckert frisparksmål

Foto: C More/Bildbyrån.

Barcelona ställs mot Real Valladolid i La Liga. I den katalanska klubben startar jättetalangen Ansu Fati, som varit bänkad i de två senaste ligamatcherna.

Matchen hann knappt börja innan Barcelona tog ledningen. Hemmalaget på Camp Nou använde sig av en kort variant på hörna och efter att bollen virrvarr i straffområdet klappade mittbacken Clement Lenglet på och tryckte in 1-0 via en Real Valladolid-spelare.

Real Valladolid reste sig dock från det tidigare underläget. På en inläggsfrispark frispark höll sig Kiko Olivas framme och gjorde 1-1.

En dryg halvtimme in i matchen återtog Barcelona ledningen. Lionel Messi slog en magnifik passning till Arturo Vidal, som löpte in i straffområdet. Chilenaren fick en fot på bollen och stötte in 2-1.

Därefter presenterade sig också Messi själv i målprotokollet. Barcelona tilldömdes frispark en bit utanför straffområdet och den förvaltade argentinaren på allra bästa sätt. Med precision skruvade han läckert in 3-1 över muren.

Startelvor:

Barcelona: ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Vidal, Busquets, de Jong - Messi, Suarez, Fati.

Real Valladolid: Masip - Porro, Olivas, Barba, Martinez - Anuar, Fernandez, Herrero, Rubio - Plano, Guardiola.

Matchen mellan Barcelona och Real Valladolid sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Matchstart 19.00.