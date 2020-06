TV: JUST NU: Real kör över Eibar - Ramos och Marcelo ökar på

La Liga återupptogs i torsdags när Sevilla och Real Betis gjorde upp i Sevilla-derbyt. Ikväll är det dags för Real Madrid att spela sin första match sedan återstarten.

Los Blancos tar sig an Eibar hemma på Alfredo Di Stéfano Stadium i vad som blir den första tävlingsmatchen på arenan någonsin, då Santiago Bernabeu renoveras.

Anmärkningsvärt är att Eden Hazard är med från start efter skadefrånvaro, och Marco Asensio är tillbaka i matchtruppen.

Efter bara fyra mintuter lyckades Real ta ledningen. Efter ett misslyckat rensningsförsök av Eibar, tog Toni Kroos hand om andrabollen på straffområdeskanten och placerade läckert in ett långskott till 1-0.

Efter en halvtimme ökade lagkapten Sergio Ramos på ledningen till 2-0. Karim Benzema luckrade upp Eibars försvar och passade fram till en fristående Eden Hazard, som, ensam med Ramos och målvakten, passade snett inåt bakåt till Ramos som petade in bollen i öppen mål.

Sex minuter senare var Marcelo framme och satte trean. Ytterligare ett misslyckat rensningsförsök av Eibar plockades upp vid straffområdeskanten, denna gången av Marcelo, som via touch på Eibar-spelare sköt in bollen vid bortre stolpen.

Real dominerade hela den första halvleken och gav inte Eibar någon chans. 3-0 resultatet stod sig till halvtid.

Startelvorna:

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Hazard.

Eibar: Dmitrovic -Correa, Oliveira, Arbilla, Soares - Cristoforo, Alvarez, Exposito - Orellana, Kike, De Blasis.

Matchen kan ses på C More och C More Fotboll klockan 19:30.