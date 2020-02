TV: JUST NU: Real Madrid har vänt - kaptenen med nick

Real Madrid tar sig an Osasuna i La Liga. Matchstart 16.00.

Gareth Bale har den senaste tiden missat Real Madrids matcher och har under januari både varit skadad och ryktats vara på väg bort. När Real Madrid under söndagen tar sig an Osasuna är walsearen dock tillbaka från start, tillsammans med Karim Benzema och Isco i anfallet.

Real Madrid skulle inleda söndagens match svagt där hemmalaget hade flera bra chanser att spräcka nollan, och utdelningen skulle komma. I den 14:e minuten tappade Real Madrid markeringen på en hörna där Osasunas mittback Unai Garcia var först framme med pannan när han nicka in bollen i bortre. 1-0 till hemmalaget.

Real Madrid skulle spela och upp sig och vända på matchbilden. I den 33:e minuten sköt Gareth Bale ett misslyckat skott som klockrent letade sig fram till Isco som kunde nicka in kvitteringsmålet. Fem minuter senare var det dags igen där Real Madrids kapten Sergio Ramos steg fram och nickade in ledningsmålet. En ledning som höll sig fram till halvtid på Estadio El Sadar.

Startelvor:

Osasuna: Herrera - Vidal, U.Garcia, D.Garcia, Torres, R.Garcia, Arnaiz, Darko, Perez, Moncayola, Estupinan

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Mendy - Modric, Casemiro, Valverde - Bale, Benzema, Isco

Matchen mellan Osasuna och Real Madrid visas på C More Fotboll och streamas på cmore.se, med start 15.55.