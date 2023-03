TV: JUST NU: Real Madrid tar ledningen - Araujo olycklig

På lördagskvällen ställs Barcelona och Real Madrid mot varandra i El Clásico. När lagen senast möttes, i den första semifinalmatchen i spanska cupen, vann Barça med 1-0. Den här gången är det La Liga som gäller.

När startelvorna släpptes stod det klart att Karim Benzema kommer till start trots missad träning i uppladdningen till matchen på grund av en smäll han fick mot Liverpool.

Thibaut Courtois sattes i arbete per omgående på Camp Nou. Barcelona rivstartade och kom nära ett par gånger om bara efter ett par minuter.

- Barcelona har satt upp högsta tempo, säger C Mores expert Matias Concha i sändningen.

Men trots det så var det Real Madrid som tog ledningen. Vinicius Junior lyfte in bollen från snäv vinkel och via Araujos huvud gick bollen in i mål.

- Det är från en helt overklig vinkel som Real Madrid tar ledningen, kommenterar C Mores Christopher Kviborg.

- Det kommer från ingenstans, säger Matias Concha.

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Araujo, Christensen, Koundé, Balde - Roberto, Busquets, De Jong - Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho - Kroos, Modric, Camavinga - Valverde, Benzema, Vinicius.

Matchen mellan Barcelona och Real Madrid sänds på C More och C More Fotboll. Avspark: 21.00. Studiostart: 20.30.