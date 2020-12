TV: JUST NU: Suárez spräcker nollan i sin 200:e La Liga-match - med minsta möjliga marginal

Länge såg första halvlek mellan Atlético Madrid och Elche ut att sluta mållös, men med fyra minuter kvar till pausvisslan sjöng det till. Kieran Trippier hittade Luis Suárez inne i boxen, som med minsta möjliga marginal fick en touch på bollen och det var 1-0 för hemmalaget. Målet var, enligt La Ligas twitterkonto, anfallarens 153:e mål på 200 La Liga-matcher.

Knappa kvarten in på den andra halvleken utökade Atleti sin ledning, återigen var det Suárez som höll sig framme. Yannick Carrasco hittade in till uruguayanen som från snäv vinkel stötte in 2-0.

Elche fick dock kontakt kort efter hemmalagets 2-0 när Lucas Boye nickade in reduceringen.

Tio minuter från slutvisslan punkterade dock Atleti matchen när Diego Costa gjorde 3-1 från straffpunkten.

Mötet mellan Atleti och Elche visas på C More Fotboll, men sänds även streamat på cmore.se.