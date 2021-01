TV: JUST NU: Atlético utökar - tar järngrepp om ligatiteln

Senast i mötet med Eibar blev Luis Suarez stor matchhjälte när han chippade in en straff i slutskedet. I och med vinsten tog huvudstadsklubben ett stenhårt grepp och ligatiteln. Inför matchen mot Valencia ledde Atlético med fyra poäng före lokalkonkurrenten Real Madrid. Dock med två matcher mindre spelade.

Det skulle bara dröja en dryg minut innan Atlético Madrid skapade sin första riktigt heta målchans. Joao Felix bröt sig fri och avlossade skott från distans, som rullade precis utanför Domenechs högra stolpe.

Istället var det Valencia som skulle ta ledningen. Jose Gaya hittade Uros Racic som klippte till från 25 meter. Avslutet satt rakt i krysset, otagbart för Jan Oblak.

- Det är rena rama granaten. Pang sa det bara, skrek kommentatorn Christopher Kviborg.

Men glädjen blev kortvarig. I den 23:e minuten slog Joao Felix till och sulade in en hörna.

Och i den 54:e minuten var vändningen fullbordad. Luis Suarez fick bollen till vänster i straffområdet, och smekte in 2-1. En fin present till sig själv då anfallaren fyllde 34 på söndagen.

En kvart senare kopplade Atlético Madrid ett stenhårt grepp om seger när Marcos Llorente avancerade på kanten, hittade Angel Correa i boxen, som rakade in 3-1.

- Det är en patenterad Llorente-löpning in bakom backlinjen. Ruggigt starkt av honom, där han sen hittar Angel Correa som bara behöver bredsida in bollen, säger C more-experten Marcelo Fernandez.

Startelvor:

Atletico Madrid: Oblak - Savic, Gimenez, Hermoso - Vrsaljko, Llorente, Koke, Lemar, Carrasco - Felix, Suarez.

Valencia: Domenech - Correia, Gabriel, Diakhaby, Gaya - Musah, Racic, Soler, Cheryshev - Vallejo, Gomez

Matchen startar 21.00 och går att se på Cmore Fotboll samt streamas via Cmore.se.