TV: Malcom ordnade kryss för Barcelona - målskytt i sitt första El Clásico

Barcelona tog i kväll emot Real Madrid i första semifinalmötet i spanska cupen Copa del Rey. För Barcelonas del handlade allting på förhand om Lionel Messis tillgänglighet till matchen efter en smäll mot Valencia i helgens ligamatch. I går meddelade klubben att Messi är med i matchtruppen, men trots det inledde stjärnan på bänken.

Då rivstartade Real Madrid mötet direkt. Karim Benzema satte redan i den sjätte minuten fram bollen i straffområdet till Lucas Vazquez framför mål. Spanjoren höll Clement Lenglet bakom sig och satte bollen i nätmaskorna till 1-0.

Därefter tryckte Barcelona på framåt. Ivan Rakitic var i mitten av första halvlek nära ett kvitteringsmål, men prickade målramen. I anfallet efteråt avancerade Vinicius mot mål och sökte Benzema i straffområdet, men fick se en lite för hård passning gå ut mot långsidan.

I andra halvlek fick till slut Barcelona utdelning. Messis ersättare Malcom, som under den här säsongen beskrivits som en floppvärvning, tog emot bollen i straffområdet efter ett skott mot mål och satte returen i nättaket till 1-1. Det var hans första mål i El Clásico.

Barcelona bytte i andra halvlek in Messi som direkt skapade ett par chanser, men den här gången inte fick utdelning. Barcelona fick vara nöjt med kryss och nu väntar i stället i slutet av februari en glödhet semifinalretur på Santiago Bernabeu.

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Malcom, Suarez, Coutinho.

Real Madrid: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Modric, Llorente, Kroos - Vazquez, Benzema, Vinicius Jr.

