TV: Messi hade show i Barcelonaderbyt - nätade dubbelt på frispark

Tidigare under lördagen gick Sevilla upp på samma poäng som Barcelona i toppen av La Liga efter 1-1 mot Valencia. Senare på kvällen hade Barça chansen att dryga ut avståndet i derbyt mot Espanyol.

Luis Suarez var tillbaka i Barças startelva efter att ha varit borta på grund av skadad. Tillsammans med Lionel Messi och Ousmane Demebele skapade han stor oro i hemmalagets försvar och efter knappa 20 minuter fick Barça utdelning. Lionel Messi tog hand om en frispark från strax utanför straffområdet och skruvade distinkt in bollen fram till 1-0.

Tio minuter senare var argentinaren inblandad i nästa mål. Messi spelade fram Ousmane Dembele som distinkt placerade in bollen i krysset. Fransmannens mål såg ut att bli halvlekens sista, men precis innan halvtidsvilan presenterade sig Luis Suarez. Anfallaren hade dålig vinkel, men fri med Diego Lopez i Espanyols mål, lyckades uruguayanen peta in bollen fram till 3-0.

Suarez mål blev halvlekens sista, men anfallslusten var inte slut hos bortalaget. Laget öste på framåt och hade flera fina chanser att gör ytterligare mål. Bland annat missade Messi ett friläge, men efter dryga timmens spel tog han revansch. Precis som i första halvlek fick han fin träff på frispark och bollen satt återigen i nät fram till 4-0.

Messis andra mål för kvällen blev kvällens sista och Barcelona drygade därmed ut serieledningen i La Liga. Avståndet ner till Sevilla på andra plats är nu tre poäng.

Startelvor:

Espanyol: Lopez – Javi Lopez, David Lopez, Duarte, Vila – Sanchez, Roca, Darder – Perez, Iglesias, Melendo

Barcelona: Ter Stegen – Samedo, Pique, Lenglet, Alba – Rakitic, Busquets, Vidal – Messi, Suarez, Dembele

