TV: Messi hattrickhjälte mot Sevilla - Barça vände och vann

Lionel Messi hade stor show borta mot Sevilla när han svarade för tre mål och såg till att Barcelona fick med sig tre poäng. Men matchen började bäst för hemmalaget som tog ledningen efter dryga 20 minuters spel när Jesus Navas rullade in 1-0.

Några minuter senare klev Messi in i handlingarna – och det var inte vilket mål som helst. Ivan Rakitic slog ett inlägg från vänster som Messi mötte på volley. Avslutet med vänstern var stenhårt och satt i krysset bakom Tomas Vaclik i Sevilla-målet.

Innan domaren blåste av för full tid hann dock hemmalaget ta ledningen. Gabriel Mercado vann en nickduell och hängde med upp i offensivt straffområdet där han kunde rulla in bollen i nät efter ett inspel från höger.

I den andra halvleken skulle dock Barcelona avgöra, mycket tack vare Messi. Först kvitterade argentinaren med ett fint avslut i krysset och med fem minuter kvar kom nästa mål från argentinaren när han satte dit 3-2.

På tilläggstid kunde Luiz Suarez fastställa slutresultatet till 4-2, på pass från Messi, när han lobbade in bollen i nät.

Messi har nu gjort 25 mål i La Liga denna säsong och Barcelona toppar ligan, tio poäng före Atlético Madrid, som har en match mindre spelad.

Lagens startelvor:

Sevilla: Vaclik - Gomez, Kjaer, Gomez - Navas, Rog, Banega, Sarabia, Wöber - Ben Yedder, Promes

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Umtiti, Alba - Vidal, Busquets, Rakitic - Messi, Suarez, Coutinho

Normal service is resumed! @FCBarcelona are level thanks to #Messi and of course he did it in style 🐐



Watch todays action live on strive https://t.co/uoTcQuail6 #LiveOnStrive #SevillaBarça pic.twitter.com/eCelhJsnLO