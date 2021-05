TV: Messi med drömfrispark när Barcelona hakade på i toppen

Valencia tog emot Barcelona som jagade viktiga poäng i La Liga-toppstriden.

Barcelona inledde matchen med att skapa ett par chanser, men det gjorde även Valencia. På en kontring var Jose Gaya när att ge hemmalaget ledningen, men skottet gick utanför Barcelonas vänstra stolpe.

Barcelona forsatte att jaga, men det blev inga mål i den första halvleken - som alltså slutade 0-0. I stället skulle Valencia ta ledningen. Carlos Soler slog in en hörna som Gabriel Paulista nickade in.

Sedan vände Barcelona. Lionel Messi missade straff, men fick chans att revanschera sig sekunder senare till 1-1. Antoine Griezmann gav Barcelona ledningen, och Messi utökade med en drömfrispark.

- Vilken frispark, vilken känsla. Han smeker in den där bollen via stolpen, sa C Mores kommentator Adam Pinthorp i sändningen.

Med några minuter kvar av ordinarie tid reducerade Valencia till 2-3, och då var det Carlos Solers tur att stå för ett drömmål. Mittfältaren drog in ett långskott utanför straffområdet.

Matchen slutade tillslut 3-2 till Barcelona som i och med trepoängaren hakade på Real Madrid och Atlético Madrid i toppen av La Liga.

Startelvor:

Valencia: Cillessen - Correia, Paulista, Guillamon, Lato, Gaya - Wass, Soler, Racic, Guedes - Gomez

Barcelona: ter Stegen - Araujo, Pique, Lenglet - Dest, de Jong, Busquets, Pedri, Alba - Messi, Griezmann