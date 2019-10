TV: Messi med frisparkskanon - Barça vann med nio spelare på planen

Barcelona har under inledningen av den här säsongen hackat i ligaspelet, men visade under söndagskvällen mot Sevilla inga tecken på det. Det dröjde nämligen inte länge förrän Luis Suarez slog in en cykelspark i mål till 1-0 och sedan fick se Arturo Vidal fylla på till 2-0 och Ousmane Dembele stå för ett solomål till 3-0.

Barcelona var effektivt, medan Sevilla fortsatt var relativt bra med i matchen, men helt enkelt utan att få utdelning på Camp Nou. Då gick Barcelona i stället upp till 4-0 i andra halvlek efter ett drömmål.

Lionel Messi, som inför matchen inte hade gjort mål i någon tävlingsmatch den här säsongen, slog till med en frisparkskanon i mål till seger. Däremot var inte sista ordet sagt - rabalder uppstod med bara ett par minuter kvar i matchen.

Barcelona-backen Ronald Araujo hindrade i 88:e minuten Javier Hernandez från att komma fri framför mål och blev utvisad. Därefter sa Ousmane Dembele, av tv-bilderna att döma, något olämpligt till huvuddomaren och fick också rött kort. Barcelona fick därmed avsluta matchen med nio spelare på planen, men vann än dock med 4-0.

Barcelona är nu tvåa i ligatabellen med två poäng upp till värsta rivalen Real Madrid i serieledning i La Liga.

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Todibo, Arthur, Suárez, Messi, Dembélé, Roberto, De Jong, Vidal

Sevilla: Vaclík - Reguilón, Carrico, Diego Carlos, Jesús Navas, Fernando, Óliver Torres, Banega, Nolito, Ocampos, De Jong