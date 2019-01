TV: Messi med läckert chippmål i Barcelonas seger

Barcelona ställdes i eftermiddag i ett katalanskt derby mot Girona på bortaplan i La Liga. Den spanska storklubben hade förstås tryck på sig att vinna matchen och tog tidigt ledningen. Försvarsspelaren Nelson Semedo såg redan i den tionde minuten till att Barcelona var i förarsätet genom att göra 1-0.

Barcelona hade därefter fler chanser för att utöka, men det var Girona som kom närmast ett mål före första halvleks slut. Först stod Marc-Andre ter Stegen för en fotparad efter avslut från nära håll från Cristhian Stuani och därefter räddade Gerard Pique, vid mållinjen, ett nytt avslut från nära håll i sekvensen senare i anfallet.

I andra halvlek fick Girona ett rejält bakslag. Bernardo Espinosa drog på sig sitt andra gula kort och blev därmed utvisad. Det gav Barcelona ett numerärt överläge på planen, vilket laget utnyttjade snabbt och utökade till 2-0. Jordi Alba frispelade Lionel Messi framför mål som läckert chippade in bollen i mål till utökad ledning.

Barcelona var i slutskedet av matchen nära ett tredje mål, då Philippe Coutinho rundade hemmamålvakten Bono, men fick därefter se en motståndare rensa undan hans avslut på mållinjen. Barcelona fick därmed nöja sig med en 2-0-seger och är fortsatt i serieledning i den spanska högstaligan.

Startelvor:

Girona: Bono - Alcala, Espinosa, Juanpe - Porro, Pons, Granell, Fernandez - Portu, Garcia - Stuani.

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Vidal - Messi, Suarez, Coutinho.

