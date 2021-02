TV: Messi-show i Barças seger - upp i skytteligatopp

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Mingueza, Piqué, Umtiti, Alba - de Jong, Pjanic, Pedri - Messi, Braithwaite, Trincão

Elche: Badia - Barragan, Verdu, Josema - Cifu, Mfulu, Guti, Mojica - Rigoni, Milla - Boye

Elche's goalkeeper couldn't believe it when Lionel Messi asked him for his shirt in return 😂 pic.twitter.com/DRHcvH5J9w