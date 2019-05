TV: Messi visade klass i ligaavslutningen - men Barça kryssade

Under söndagen avslutade Barcelona årets ligasäsong borta mot Eibar där man fick en tuff start när Marc Cucurella satte dit 1-0.

Men tio minuter senare skulle Lionel Messi kliva in i handlingen. Först placerade han in 1-1-kvitteringen i den 31:a minuten och en minut senare chippade den argentinske stjärnan läckert in 2-1-bollen för Barcelona.

Messis lag såg också ut att gå till halvtidsledning, men i den 45:e minuten fick Eibars Pablo De Blasis drömträff på volley, vilket gav 2-2.

Andra halvlek bjöd inte på några mål och matchen slutade därmed oavgjort.

Redan inför söndagens match stod det klart att Barcelona vunnit La Liga 2019. Avståndet ner till tvåan Atlético blev till slut elva poäng.

Messi svarade för 36 mål i La Liga i år och vann därmed skytteligan i överlägsen stil. Luis Suarez och Karim Benzema delade andraplatsen i skytteligan, men duon svarade för 15 mål färre än Messi.

Se Messis 2-1-mål och Eibars 2-2-kvittering i tweetsen nedan.