TV: Messis show i Barças överkörning - två mål och dubbla assist

Efter att ha varit skadad i säsongsinledning är nu Lionel Messi tillbaka med besked. Inför mötet med Real Valladolid på hemmaplan hade argentinaren svarat för poäng i fyra raka matcher. Det var en svit som han såg till att förlänga när Barcelona vann med hela 5-1.

Matchen hann knappt börja innan Barcelona tog ledningen. Hemmalaget på Camp Nou använde sig av en kort variant på hörna och efter att bollen tog virrvarr i straffområdet klappade mittbacken Clement Lenglet på och tryckte in 1-0 via en Real Valladolid-spelare.

Real Valladolid reste sig dock från det tidigare underläget. På en inläggsfrispark frispark höll sig Kiko Olivas framme och gjorde 1-1.

En dryg halvtimme in i matchen återtog Barcelona ledningen. Lionel Messi slog en magnifik passning till Arturo Vidal, som löpte in i straffområdet. Chilenaren fick en fot på bollen och stötte in 2-1.

Därefter presenterade sig också Messi själv i målprotokollet. Barcelona tilldömdes frispark en bit utanför straffområdet och den förvaltade argentinaren på allra bästa sätt. Med precision skruvade han läckert in 3-1 över muren.

I den andra halvleken stod det länge 3-1. Men i den 75:e minuten slog Ivan Rakitic en passning till Lionel Messi, som tog med bollen in i straffområdet och placerade in 4-1. Bara någon minut senare noterades stjärnan för ytterligare en poäng. Messi slog en genomskärare till Luis Suarez och uruguayanen rullade enkelt in 5-1, vilket blev matchens slutresultat. De två målen och dubbla assisten innebär att Messi nu har gjort tio poäng på åtta matcher.

I och med segern toppar nu Barcelona La Liga på 22 poäng. Real Valladolid ligger på nionde plats.

Startelvor:

Barcelona: ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Vidal, Busquets, de Jong - Messi, Suarez, Fati.

Real Valladolid: Masip - Porro, Olivas, Barba, Martinez - Anuar, Fernandez, Herrero, Rubio - Plano, Guardiola.