TV: Misslyckades med att vinna igen - nu är de sämst någonsin

Levante har minst sagt fått en tuff inledning på säsongen. Efter 16 omgångar av spanska La Liga har laget fortfarande inte vunnit en enda match. Åtta kryss och åtta förluster har de mäktat med hittills, vilket placerar Levante på sistaplatsen.

Under söndagen tog Levante emot Osasuna hemma på Estadio Ciudad de Valencia, men även då misslyckades de med att vinna. Matchen slutade 0-0, vilket innebär att Levante nu har misslyckats med att vinna i sina 24 senaste La Liga-matcher (om man räknar med avslutningen på förra säsongen).

Den sviten är sämst någonsin tillsammans med Sporting de Gijón, som också misslyckades med att vinna på 24 matcher under 1998. De kryssade dock fyra matcher och förlorade 20, medan Levante hittills har kryssat elva och förlorat 13 matcher.

I nästa match möter Levante Espanyol på bortaplan den 11 december. Om laget misslyckas med att vinna där kommer de att slå rekordet för längsta segerlösa sviten någonsin och vara ensamt om rekordet, då de i så fall gått 25 matcher utan seger.

