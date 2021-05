TV: Missräkning för Isaks "La Real" - föll mot bottenlag

Mot Eibar slog Alexander Isak till med en fullträff under den första halvleken: den svenske anfallaren skickade in bollen i nät mitt i straffområdet i minut 26. Under lördagen var Isak - som fanns med från start - på jakt efter en ny fullträff mot Huesca.

Alexander Isak var även omgående inblandad i en farlig möjlighet för "La Real". Efter blott 30 sekunder avlossade mittfältaren Ander Guevara ett skott mot mål, som motståndarmålvakten kunde rädda. Däremot släppte keepern en retur, som Isak sånär kunde få en fot på i straffområdet.

Därefter skapades inte särskilt många heta chanser. Till följd av det slutade den första halvleken mållöst, 0-0.

Inte heller under den andra akten kunde lagen vaska fram så väldigt många vassa målmöjligheter. Huesca kunde dock få in bollen i mål med minuter kvar av matchen. Av tv-bilderna att döma kom baljan i den 87:e minuten till efter ett självmål.

Då matchen slutade med Huesca-seger återfinns numera laget ovanför strecket. Real Sociedad är femma i tabellen (Europa League-plats) med fyra poäng ner till Villarreal, som innehar sjundeplatsen (kval till Europa League).

Startelvor:

Huesca: Fernandez - Vavro, Pulido, Siovas - Maffeo, Ferreiro, Seoane, Rico, Galan - Mir Vicente - Ramirez.

Real Sociedad: Remiro - Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal - Januzaj, Guevara, Zubimendi, Oyarzabal - Portu, Isak.