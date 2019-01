TV: Missräkning för Real Madrid - tappade segern mot bottenlaget

Real Madrid kom till kvällens bortamöte med Villarreal med tre raka segrar i ryggen - men fick en riktig kalldush i inledningen av matchen då hemmalaget tog ledningen redan efter fyra minuter genom Santi Cazorla.

Real svarade dock snabbt, och Karim Benzema kvitterade bara tre minuter senare. I minut 20 skulle Raphael Varane även sätta 2-1 till de vitklädda.

Ledning såg ut att kunna stå sig matchen ut, men i den 82:a minuten slog Cazorla till igen och satte kvitteringen för Villarreal till 2-2, vilket också blev slutresultatet.

Real Madrid ligger kvar på fjärde plats i ligan efter krysset, och man är nu sju poäng bakom serieledande Barcelona. Villarreals poäng gör att man tar sitt upp ovanför nedflyttningsstrecket och i stället skickar ner Athletic Bilbao.

Se alla mål nedan.

And @VillarrealCF's Santi Cazorla scores the first @LaLiga goal of the year! It's also his first LaLiga goal since 2012 💛💪@realmadrid were quick to score their own goals of the year through @Benzema and @raphaelvarane 👀



Watch all the excitement #LiveOnStrive pic.twitter.com/J3QpUrZ1et