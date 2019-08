TV: Modric utvisad i Reals premiär: "Väldigt hårt"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Luka Modric spelade från start i Real Madrids La Liga-premiär. Men tio minuter in i andra halvlek blev mittfältaren utvisad. - Det bedöms som en grov förseelse, kommenterade C Mores Christopher Kviborg.

Luka Modric spelade från start i Real Madrids premiär mot Celta Vigo i La Liga.

Men tio minuter in i andra halvlek fick mittfältaren lämna plan då han blev utvisad efter att ha kommit sent in i en duell.

- Det bedöms som en grov förseelse. Jag tycker att det är väldigt hårt, kommenterade C Mores Christopher Kviborg.

- Men snyggt är det definitivt inte.

Modric fick sitt röda kort efter att situationen VAR-granskats.