TV: Morata med första assisten - då vann Atlético

Atlético Madrid föll tungt i derbyt mot Real Madrid förra helgen och tappade mark i toppen av La Liga. Men på lördagen studsade man tillbaka.

Borta mot Rayo Vallecano vann man med 1-0 efter att Antoine Griezmann gjort matchens enda mål med kvarten kvar att spela. Efter ett inspel spelade Alvaro Morata fram fransmannen som sparkade bollen in bollen i nät.

Målet var Griezmanns tolfte för säsongen och assisten Moratas första i sin nya klubb, som han anslöt till i vintras.

Segern innebär att Atlético avancerar förbi Real Madrid, som dock har chansen att återta andraplatsen i La Liga vid seger mot Girona på söndagen.

