TV: Ny smäll för Barcelona - tappar i toppen av La Liga

Barcelona har haft en svag säsongsinledning i La Liga och var i behov av tre poäng hemma mot Valencia för att inte tappa allt för mycket mark i toppen av tabellen. Speciellt efter att Atlético Madrid vunnit sin match mot Elche tidigare under lördagen.

Till en början hade båda lagen svårt att skapa riktigt vassa chanser, men i mitten av första halvlek kunde Valencia ta ledningen. Mittbacken Mouctar Diakhaby nådde högst på en hörna och helt omarkerad kunde han nicka in 1-0 för bortalaget.

- Det är sällan man ser en spelare vara så här ren på en hörna, kommenterade C Mores Christopher Kviborg.

- Griezmann hänger inte med, fyllde expert Marcelo Fernandez i.

Barcelona skulle dock kvittera. I slutet av första halvlek fick laget straff och domaren valde också först att visa ut Valencias José Gaya, men efter VAR-granskning ändrades kortfärgen till gul.

Messi fick chansen från elva meter men argentinarens avslut räddades. Efter flipperspel i straffområdet på returen kunde stjärnan dock nicka in 1-1, hans 643:e mål i Barcelona-tröjan. Målet innebar också tangerat rekord med legendaren Pelé som gjorde lika många i brasilianska Santos.

I andra halvlek kunde sedan mittbacken Ronald Araujo ge Barcelona ledningen då han brassesparkade in bollen i nät. Uruguayanens mål blev dock inte matchen sista då Valencias Maxi Gomex påpassligt höll sig framme på ett inspel från vänster. Från nära håll kunde anfallaren peta in 2-2, vilket också blev slutresultate i matchen.

Poängtapp för Barcelona som halkar efter i toppen av La Liga. Laget är nu åtta poäng bakom serieledande Atlético Madrid efter huvudstadslagets seger mot Elche tidigare under dagen.

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Dest, Araújo, Mingueza, Alba - Pedri, Busquets, Coutinho - Messi, Braithwaite, Griezmann.

Valencia: Doménech - Wass, Paulista, Diakhaby, Gayà - Musah, Soler, Racic, Tjerysjev - Guedes, Gomez.

