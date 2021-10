TV: Nytt poängtapp för Barça - Agüero förd till sjukhus

Barcelonas förlust mot Rayo Vallecano tidigare i veckan fick bägaren att rinna över för huvudtränaren Ronald Koeman, som tvingades lämna.

Lördagens hemmamatch mot Deportivo Alaves - där John Guidetti satt på bänken hela matchen - var den första under interimtränaren Sergi Barjuans ledning. Klubbikonen Xavi uppges ta över som permanent lösning på Barcelonas tränarbänk inom kort.

Efter en mållös första halvlek klev nyförvärvet Memphis Depay fram för Barça när han vackert skruvade in 1-0 från knappa tjugo meter i början på andra halvlek. Gästerna kvitterade dock bara ett par minuter senare när Joselu frispelade Luis Rioja som rundade Marc André ter-Stegen och rullade in 1-1, vilket också blev slutresultatet.

Än mer oroande för Barcelona var att Sergio Agüero, som anslöt till klubben i somras, tvingades kliva av i slutet av första halvlek. Argentinaren var tvungen att lägga sig ner i gräset efter en luftduell på grund av yrsel, skriver tidningen Mundo Deportivo. Barcelonas medicinska team tittade till Agüero och båren bars in på plan innan spelaren kunde lämna planen på egna ben.

Senare under kvällen rapporterade journalisten José Alvarez från spanska El Chiringuito att Agüero lämnat Camp Nou i ambulans för att föras till sjukhus. Detta efter att forwarden haft en onormalt hög hjärtfrekvens och stundtals haft svårt att andas. Agüero mår bra, skriver Alvarez, men Barça vill göra fler tester.

Sergio Agüero gjorde sin första start på Camp Nou i kväll och kom nyligen tillbaka från en skada som höll honom borta under säsongens två första månader. Hans hittills enda mål i Barça-tröjan kom i El Clasico-förlusten mot Real Madrid.

Mittbacken Gerard Piqué tvingades också lämna planen skadad i andra halvlek, vilket innebär att Barcelona nu har hela tio spelare på frånvarolistan.

Poängtappet innebär att Barça ligger på nionde plats i La Liga med 16 poäng på elva matcher, medan Alaves ligger på sextonde plats med tio inspelade poäng.

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Mingueza, Piqué, Garcia, Alba - Nico Gonzalez, Busquets, Gavi - Dest, Agüero, Depay.

Alaves: Sivera - Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte - Moya, Loum, Pons - Mendez, Joselu, Rioja.

🚨Sergio Agüero 🇦🇷 has left the Camp Nou in an ambulance. [@LaTdT] #FCBlive pic.twitter.com/SUFe2inZZ6