TV: Real Madrid överlägset - körde över Eibar på bortaplan

Real Madrid dominerade den första kvarten borta mot Eibar – och efter 17 minuter fick gästerna även utdelning. Efter en något märkligt situation hamnade bollen ute hos Karim Benzema i straffområdet – fransmannen klippte till direkt och det var 1-0 till Real Madrid.

Islossning? Kanske. Tre minuter senare var det dags igen. Gästerna blev tilldelade straff och fram klev Sergio Ramos som kyligt placerade in 2-0-målet.

Reals dominans fortsatte. 3-0 kom tio minuter efter 2-0-målet och återigen var det från straffpunkten. Lucas Vazquez blev nedsparkad, Ramos skänkte straffen till Benzema och fransmannen var även han kylig från elva meter och 3-0 var ett faktum.

Kvarten in på andra halvlek small det igen. Real byggde upp spelet fint från egen planhalva innan bollen letade sig ut till Luka Modric på högerkanten, kroaten spelade in bollen i slottet och där kom Federico Valverde som vackert placerade in 4-0. 21-åringens första La Liga-mål i den vita dressen.

- De tidiga ledningsmålen var väldigt hjälpsamma i den här matchen. Real Madrid är på rätt spår, säger Dani Carvajal efter matchen.

Valverdes mål blev det sista i matchen där Real Madrid tog en övertygande 4-0-seger. Segern gör att Real går upp i serieledning i La Liga, en serieledning som Barcelona kan ta över om de besegrar Celta Vigo på hemmaplan senare i kväll.

Startelvor:

Eibar: Dmitrovic - De Blasis, Arbilla, Bigas, Cote, Orellana, Escalante, Diop, Inui, Kike García, Enrich

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Hazard, Benzema, Modric, Casemiro, Velverde, Vazquez, Mendy