TV: Real Madrid vann stort - Guidetti glänste med inhopp

John Guidetti, 29, har under senaste åren haft det tufft i Alavés. Under våren 2020 var han utlånad till Hannover med spel i tyska andraligan och förra säsongen blev det bara ett mål på tio framträdanden med Alavés i La Liga. I år siktar han på att få en nystart i den spanska klubben och under lördagskvällen fick han en bra start för personlig del.

Alavés tog emot fjolårstvåan Real Madrid på hemmaplan i La Liga-premiären och klarade sig bra inledningsvis. Men i andra halvan av matchen blixtrade "Marängerna" till och gjorde tre mål inom loppet av åtta minuter. Karim Benzema stod för två mål, medan Nacho stod för ett till klar ledning.

Men sedan klev Guidetti in i rampljuset.

Svensken, som hoppade in i den 59:e minuten, hotade först med ett farligt avslut innan han ordnade en straff till Alavés. Guidetti kom fri framför mål och blev fälld av Thibaut Courtois, vilket gjorde att lagkamraten Joselu kunde reducera från straffpunkten.

Guidetti fick även ett bra frisparksläge, men brände det och i slutändan vann Real Madrid med 4-1 efter ett mål av brassen Vinicius Junior på övertid.

För Guidettis och Alavés del väntar härnäst Mallorca hemma på lördag i nästa vecka, medan Real Madrid ställs mot Levante borta på söndag i nästa vecka i La Liga.

Startelvor:

Alavés: Pacheco - Aguirregabiria, Laguardia, Lejeune, Duarte - García, Pina, Pons, Rioja - Joselu, Méndez.

Real Madrid: Courtois - Vázquez, Militao, Nacho, Alaba - Kroos, Casemiro, Valverde - Bale, Benzema, Hazard.

