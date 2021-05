TV: Real med ny vinst - toppstriden tätnar

Atlético Madrid vann tidigare under lördagen, och senare under kvällen ställdes titeljagande Real Madrid mot Osasuna. Med från start fanns storstjärnan Eden Hazard.

En av den första halvlekens riktigt heta chanser kom från just belgaren. Efter en precis framspelning av brassen Marcelo avlossade Hazard ett volley-avslut mot mål, som motståndarmålvakten Sergio Herrera snyggt räddade.

Efter det berörda skottet, som kom i den 25:e minuten, skapades en hel del fina målmöjligheter från Real Madrid-håll. Dock resulterade inga av chanserna i något mål. Alltså slutade den första akten mållöst, 0-0.

Det var länge mållöst även under resterande 45 minuter. Däremot skulle två kassar komma - bägge från spelare i gästande Real. Med en knapp kvart kvar av ordinarie tid knoppade först Eder Militao in 1-0, och några minuter därefter skickade Karim Benzema in 2-0.

Fransosens fullträff blev matchens sista. Därav segrade Real, som därmed satte press på resterande lag i toppen av tabellen. Madrid-laget är två i tabellen med två poäng upp till Atlético Madrid i topp. Osasuna befinner sig å sin sida i mittens rike på en elfteplats.

Startelvor:

Real Madrid: Courtois - Odriozola, Varane, Militao, Marcelo - Casemiro, Blanco - Asensio, Hazard, Vinicius - Benzema.

Osasuna: Herrera - Vidal, Garcia, Adriane, Sanchez - Moncayola, Torro, Martinez Calvo - Torres, Avila, Garcia.