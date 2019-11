TV: Real missade chansen att gå upp i serieledning - efter utebliven straff: "Det där är hands"

Efter Barcelonas förlust mot Levante hade Real Madrid chansen att gå upp i serieledning. Då fick "marängerna" bara 0-0 hemma mot Real Betis. - Det är lite bittert såklart, säger Sergio Ramos i C More.

Barcelona förlorade under lördagen med 3-1 mot Levante. Därmed hade Real Madrid chansen att gå upp i ensam serieledning när man tog emot Real Betis hemma på Santiago Bernabeu.

Men hemmalaget lyckades inte bryta ner de grönvita gästerna. Mot slutet av matchen fanns flera lägen, men matchen slutade 0-0. I den 83:e minuten konsulterade domaren VAR efter att Zouhair Feddal täckt ett inlägg från Karim Benzema med handen.

- Det där är hands, det kommer att bli straffspark, var kommentatorn Christopher Kviborgs första reaktion i C More.

Domaren valde dock att fria. På tilläggstid skapade Real Madrid flera bra lägen men Joel Robles i Real Betis-målet stod för fina räddningar. Matchen slutade 0-0 och Real Madrid är därmed bakom Barcelona på sämre målskillnad i tabelltoppen.

- Vi kämpade verkligen från första minuten, men tyvärr fick vi inte in bollen, säger Sergio Ramos i C More.

- Det är lite bittert såklart att bara få en poäng. Att vi förlorade möjligheten att ta serieledningen den här helgen.