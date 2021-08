TV: Real och Levante fick dela på poängen - efter rejäl berg- och dalbana i andra halvlek

Real Madrid reste under söndagkvällen till Valencia för bortamöte med Levante i La Liga. I ligapremiären besegrade "Los Blancos" John Guidettis Alavés med 4-1 och ville därmed fortsätta på segerspåret. Levante, i sin tur, kryssade mot Cadiz i premiären och jagade sin första seger för säsongen - men det skulle vara Real Madrid som öppnade starkast.

David Alaba hittade Karim Benzema i djupled på vänsterkanten, varav fransmannen avancerade in i Levantes straffområde och hittade in till Gareth Bale vid straffpunkten. Walesaren sköt på ett och bollen letade sig in i nätmaskorna till 1-0 Real redan i den femte minuten. Målet var Bales första för Real Madrid på 578 dagar.

Ledningen stod sig in i halvtid, men direkt efter halvtidsvilan kvitterade Levante. Roger Marti blev frispelad och gjorde inget misstag en-mot-en med Thibaut Courtois, utan sköt säkert in 1-1.

Drygt tio minuter senare hade Levante även tagit ledningen. Jorge de Frutos levererade ett inlägg in i Real Madrids straffområde, där José Campaña mötte upp och dunkade in 2-1 till Levante på volley.

Real skulle dock komma tillbaka. Med 20 minuter kvar att spela hittade Casemiro fram till inbytte Vinicius Junior, som löpte sig förbi Levante-försvaret och rullade enkelt in 2-2-kvitteringen.

Men det skulle inte vara länge, för fem minuter senare hade Levante återtagit ledningen för andra gången i matchen. En Levante-frispark prickade David Alaba i huvudet och friställde sedan Rober framför mål - som utan problem stötte in 3-2 till hemmalaget.

Strax därefter var Levante nära på att utöka. Alejandro Cantero rundade Courtois på en djupledsboll men fick inte till rätt riktning på avslutet i situationen efter, utan träffade istället stolpen och ut.

Real skulle sedan få det sista ordet. Karim Benzema hittade fram till Vinicius i Levantes straffområde i den 85:e minuten, och brassen chippade in 3-3-kvitteringen med sitt andra mål för kvällen med en riktig delikatess.

Levante fick avsluta matchen med tio man och vänsterbacken Ruben Vezo i mål, efter att målvakten Aitor Fernandez tagit bollen med händerna en lång bit utanför straffområdet för att stoppa en kontring av Vinicius Junior som höll på att få friläge.

Spelarövertaget räckte dock inte, utan matchen slutade 3-3. Den andra halvleken bjöd på en rejäl berg- och dalbana, och lagen fick till slut dela på poängen.

Härnäst möter Real Madrid Real Betis på bortaplan, medan Levante tar sig an Real Sociedad

Startelvor:

Levante: Aitor - Miramon, Rober, Clerc, Vezo - Campaña, Melero, Radoja - de Frutos, Roger, Morales.

Real Madrid: Courtois - Vazquez, Nacho, Militão, Alaba - Valverde, Casemiro, Isco - Bale, Benzema, Hazard.