TV: Real Sociedad befäster serieledningen - körde över Celta Vigo utan Isak

Real Sociedad, med Alexander Isak på bänken, gästade Celta Vigo under söndagen. Och det skulle inte bli någon speltid för svensken, men trots det skulle Real Sociedad vinna matchen komfortabelt.

1-0 kom efter 24 minuter, då David Silva nickade in bollen och gav laget ledningen. I den 24:e minuten kom 2-0 då Mikel Oyarzabal lättade bollen över målvakten och kunde via stolpen lägga in sin egen retur.

Willian José skulle i den andra halvleken göra två mål, båda i öppet mål på assist från Cristian Portu. Mellan de två målen hade Celta Vigo reducerat på straff genom Iago Aspas.

Matchen slutade 4-1 till Real Sociedad, som befäster sin serieledning.

Se målen nedan.

Startelvor:

Celta Vigo: Blanco - Carreira, Araujo, Murillo, Fontan - Beltran, Tapia, Suarez - Perez, Aspas, Nolito

Real Sociedad: Remiro - Gorosabel, Le Normand, Sagnan, Munoz - Oyarzabal, Zubimendi, Guridi, Barrenetxea - Silva, Willian Jose