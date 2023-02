TV: Segersviten bruten - Almería slog Barcelona för första gången: "Skräll modell större"

Barcelona går som tåget i La Liga. Inför söndagens match mot Almería hade man sju poäng ner till Real Madrid på andraplatsen - och seger de senaste sju ligamatcherna.

Men när matchen blåstes igång på "Estadio Mediterráneo" var det hemmalaget som tog ledningen. El Bilal Touré dundrade in ledningsmålet via ribban och in.

- Inte ens ter Stegen kan rädda ett stenhårt avslut på nära håll. Det är ett enkelt spel med en lång boll upp, säger C Mores kommentator Christopher Kviborg i sändningen.

Efter Almerías ledningsmål i matchminut 24 fick Barcelona det svårt att studsa tillbaka.

Både Robert Lewandowski och Raphinha hamnade i lägen som hade kunnat leda till en målchans. Men faktum är att Barcelona inte hade något avslut på mål fram till minut 85. Då fick Ronald Araújo katalanernas bästa målchans. Ett inlägg från Ferran Torres var nära att styras in via Araújos huvud, men utdelningen uteblev.

- Almería är på väg mot en skräll modell större, säger Kviborg i sändningen.

Matchen slutade 1-0 till Almería. Det var första gången någonsin som Almería besegrade Barcelona i La Liga.

- En heroisk insats, säger Kviborg i sändningen.

Startelvor:

Almería: Fernando - Chumi, Ely, Babic, Akieme - Eguaras, De la Hoz, Robertone - Baptistao, Toure, Luis Suarez

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Christensen, Eric Garcia, Jordi Alba - Frenkie De Jong, Busquets, Kessie - Gavi, Lewandowski, Ferran Torres