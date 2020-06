TV: Sevilla tappade viktiga poäng efter sent självmål

Sevilla var på väg mot tre viktiga poäng i toppstriden. Då åkte man på ett sent självmål och tappade poäng mot Levante.

Sevilla är ett av lagen som är inblandade i toppstriden av La Liga, där man efter 28 omgångar ligger på en Champions League-plats.

I kväll var man på väg att ta tre nya viktiga poäng i toppstriden borta mot Levante, då man sent i matchen hade ledningen efter Luuk de Jongs mål i upptakten av den andra halvleken. Men med bara minuter kvar av matchen uppstod ett missförstånd i Sevilla-försvaret och bollen gick in i mål till 1-1 via Diego Carlos.

1-1 blev också slutresultatet. Trots poängtappet kommer Sevilla att ligga kvar på tredje plats oavsett hur det går för resten av topplagen i omgång 29.

