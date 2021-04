TV: Skandalscener i Spanien - Valencia-spelare lämnar planen mitt i första halvlek

Under söndagen ställdes Valencia borta mot Cadiz i La Liga. I mitten av första halvlek var ställningen 1-1 då ett jättebråk utbröt med Valencias Mouctar Diakhaby och Cadiz Juan Cala i centrum.

De bägge hamnade i en duell vid en fast situation och trots att spelet pågick sprang Diakhaby efter Cala in på offensiv planhalva, tror att Diakhaby spelade mittback i matchen.

Flera spelare fick kliva emellan för att hålla spelarna isär spelarna och några minuter efter bråket valde samtliga Valencia-spelare att lämna planen. Det gjorde även alla Cadiz-spelare till slut och matchen pausades mitt under första halvlek.

Några minuter senare sågs spelarna åter igen komma in på plan, men då fanns inte Diakhaby på plan.

På Twitter skriver Valencia att bråket grundar sig i en rasistattack.

"Nej till rasism", skriver klubben och fortsätter:

"Laget har haft ett möte där vi har beslutet att fortsätta spela matchen för att hedra klubbmärket, men fördömer rasism av all sort".

Både Cala och Diakhaby varnades efter bråket.

Matchen pågår.

𝗡𝗢 𝗧𝗢 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠 ✊🏽✊🏿



The team have held a meeting and decided to continue the game, in order to fight for the honour of the club, but denounce racism of any kind.#CádizValencia