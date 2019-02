TV: Suarez bakom allt när Barcelona gick till final - sänkte Real Madrid i cupen

Det första mötet mellan Barcelona och Real Madrid i Copa Del Reys semifinal slutade oavgjort, 1-1. I kväll ställdes lagen mot varandra igen i returmötet på Santiago Bernabeu. Det blev, precis som i första mötet, en svängig drabbning.

Men det var med visst övertag för Real Madrid i första halvlek. Brassen Vinicius hotade med jämna mellanrum och hade tidigt ett skott strax över mål. Därefter var han nära igen, frispelad i straffområdet, men en mindre bra touch gjorde att han fick dålig vinkel för skottläge och i stället fick Karim Benzema fri yta framför mål, men brände målchansen.

Barcelona var relativt blekt i en fysisk första halvlek och kom inte till särskilt många klara målchanser mer än ett par inspel från kanterna i straffområdet. Det innebar att första halvlek slutade mållös - och först i andra halvlek fick Barcelona ordning på lagets anfallsspel

Ousmane Dembele tog sig i andra halvlek fram längs vänsterkanten och hittade in till Luis Suarez i straffområdet som gav bortalaget ledningen i matchen. Det var hans tionde mål totalt i ett El Clásico - och inte det sista den här kvällen. Efter att Suarez även stressade Raphael Varane till ett självmål och 2-0, så blev han senare fälld i straffområdet av Casemiro och tilldelad straffspark.

Uruguayanen var kylig från straffpunkten och chippade läckert in sitt elfte mål mot Real Madrid i Barcelona-tröjan och såg till att hans lag blev klart för cupfinal efter totalt 4-1 över två möten i semifinalen i Copa del Rey.

Lagens startelvor:

Real Madrid: Navas – Carvajal, Ramos, Varane, Requilon – Kroos, Modric, Casemiro – Vazquez, Benzema, Vinicius

Barcelona: Ter Stegen – Semedo, Pique, Lenglet, Alba – Roberto, Busquets, Rakitic – Messi, Suarez, Dembele

