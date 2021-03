TV: Suárez matchhjälte för Atlético - nådde mäktig milstolpe

Atlético Madrid har tappat deras fina form som de hade under första delen av den här säsongen. Från att ha haft ett stort försprång har Real Madrid och Barcelona nu närmat sig, och i Champions League slogs de ut av Chelsea.

I matchen mot Deportivo Alavés under söndagen var det bara seger som gällde, och så blev det också. Luis Suárez gav laget ledningen efter tio minuter i den andra halvleken.

Kieran Trippier slog in ett inlägg från höger som Suárez skarvnickade in via stolpen. Målet var hans 500:e mål i karriären. I slutet av matchen fick Alavés straff, men Jan Oblak räddade straffen och gjorde så att Atlético Madrid kunde hålla undan och vinna matchen med 1-0, samt bärga tre oerhört viktiga poäng i toppstriden.

Se målet i spelaren ovan.

Startelvor:

Atlético Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso - Carrasco, Koke, Llorente, Lemar - Correa, Suárez

Deportivo Alavés: Pacheco - Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte - Pellistri, Battaglia, Pons, Jota - Joselu, Mendez